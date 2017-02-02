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02 февраля 2017
01 февраля 2017
06:13  02 февраля 2017 0

Украинские летчики испугались сигнальных ракет, приняв их за обстрел

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, залп, ракета
В минобороны России назвали полет украинского Ан-26 возле буровых вышек провокациейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство обороны России расценило действия украинских летчиков, которые на самолете Ан-26 летали вокруг буровых вышек в Черном море, как провокацию. Об этом сказано в официальном протесте, переданном военному атташе Украины.

Ранее Украина заявила, что самолет Ан-26 был обстрелян с российских буровых вышек «Таврида» и «Крым-1». Глава украинского министерства обороны Степан Полторак написал об этом на своей странице в Facebook. По его словам, экипажем самолета была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме.

Полеты Ан-26 на предельно низкой высоте «создали угрозу безопасности для персонала и оборудования вышек», прокомментировали слова Полторака в министерстве обороны России. В ведомстве отмечают, что никакого обстрела не было — охраннику буровой платформы пришлось подать четыре световых сигнала из сигнального пистолета, чтобы предотвратить возможную авиакатастрофу, передает Lenta.ru.

Наталья Володина
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