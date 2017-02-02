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02 февраля 2017
01 февраля 2017
06:46  02 февраля 2017 1

Житель Приморья заплатит 9 млн рублей за убийство тигров и медведей

Челябинский зоопарк. Разная скотина.Челябинск., тигр
Добычей браконьера стали шесть животных, находящихся под угрозой исчезновенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Приморья по решению суда должен выплатить штраф в размере 9,3 млн рублей за массовое убийство «краснокнижных» животных.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на прокуратуру края, с июня 2011-го по апрель 2012 года браконьер вместе с другими охотниками, чьи личности не установлены, убивал амурских тигров, бурых и гималайских медведей. Добычей браконьеров стали шесть животных, находящихся под угрозой исчезновения и занесенных в Красную книгу.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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