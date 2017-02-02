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02 февраля 2017
01 февраля 2017
07:33  02 февраля 2017 0

Хиллари Клинтон напишет книгу о проигранных выборах

Клипарт, клинтон хиллари
Из книги Клинтон читатели узнают подробности президентской гонкиФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший секретарь США Хиллари Клинтон в настоящий момент работает над книгой, в которой подробно расскажет о ходе предвыборной кампании на пост главы государства. В издание, которое выйдет осенью 2017 года, включат коллекцию эссе Клинтон, где будут приведены любимые цитаты политика, пишет «Газета.ру».

Кроме этого, будущие читатели смогут ознакомиться со взглядами Хиллари на будущее Соединенных Штатов Америки под предводительством Дональда Трампа и узнают подробности проигрыша автора в политической борьбе.

Выпуском книги займется издательство Simon & Schuster, ее название пока неизвестно, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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