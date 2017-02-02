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02 февраля 2017
01 февраля 2017
07:45  02 февраля 2017 0

Украинского футболиста прогнали из команды после обвинений в нацизме

Открытая лицензия 09.06.2015. Футбол.., футбольный мяч
Испанцы избавились от сторонника украинских националистовФото: Pixabay

Руководство испанского футбольного клуба из Севильи «Райо Вальекано» приняло решение исключить из своих рядов украинского футболиста Романа Зозулю из-за обвинений в нацизме, сообщает «Утро.ру».

Причиной громких обвинений стал снимок, на котором футболист позирует на фоне портрета лидера националистов Украины Степана Бандеры, размещенный в одной из социальных сетей, пишет «Газета.ру».

Скандальное фото спровоцировало массовые протесты среди болельщиков испанского клуба, которые в итоге добились отмены аренды 27-летнего нападающего «Реала Бетиса».

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Испании Роман Зозуля участвовал в шести матчах.

Лев Истомин
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