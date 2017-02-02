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02 февраля 2017
01 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
08:02  02 февраля 2017 0

На Урале сошел с рельсов поезд. На месте спасатели. ФОТО

Всю ночь на месте ЧП работали спасателиФото: пресс-служба регионального МЧС

Сегодня, около двух часов ночи, на Свердловской железной дороге произошло серьезное ЧП: на станции Калюткино в Белоярском городском округе семь вагонов состава с углем, следовавшего из Каменска-Уральского в Екатеринбург, сошли с рельсов. Во время аварии удалось избежать опрокидывания вагонов.

По информации регионального МЧС, угрозы экологической безопасности нет, никто из людей не пострадал. На месте ЧП ночью работали два восстановительных поезда. График движения других составов нарушен не был.

На СвЖД создана оперативная комиссия, члены которой приступили к расследованию причин аварии. Также на месте схода вагонов работает оперативная группа МЧС.

Лев Истомин
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