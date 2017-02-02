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02 февраля 2017
08:20  02 февраля 2017 9

Государство откажется от субсидирования ипотеки

Клипарт. Деньги и прочее., ключи от квартиры, мелочь, деньги, ипотека, плата, рубли
Ипотекой пользуется все больше россиянФото: Александр Елизаров © URA.RU

Первый вице-премьер российского кабмина Игорь Шувалов заявил, что программа субсидирования процентных ставок по ипотеке не будет продлена. Такое решение принято после стабилизации на российском финансовом рынке по итогам 2016 года, а также по причине ипотечных ставок коммерческих банков от 12% и ниже, пишет «Газета.ру».

В свою очередь президент Владимир Путин подчеркнул, что за прошедший год количество ипотечных кредитов выросло на треть. Всего за последние 10 лет услугой в России воспользовались больше 6 млн человек, отмечает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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