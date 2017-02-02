09:26 02 февраля 2017 0

Тюменские мосты украсили странными баннерами (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На тюменских улицах появились странные баннеры. Очевидцы предположили, что в городе придумали новую социальную рекламу, но некоторые пользователи соцсетей припомнили, что нечто подобное уже видели в городе в начале января. На сей раз баннер на мосту гласит: «Че, гонишь?» А рядом висит похоронный венок.

«На объездной кто-то повесил — это социальная реклама такая? И венок рядом висит», — написал один из горожан в популярном тюменском паблике во «ВКонтакте». Очевидец сумел сделать вечером фотографию странного баннера и опубликовал ее в соцсети.

Фото: группа «Инцидент. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

«Это дешевле, чем камеру поставить», — заметили горожане в комментариях.

Еще одна растяжка со странной надписью появилась на мосту на улице Мельникайте, в районе ТРЦ «Премьер», пишут тюменские СМИ. «Кстати, где твои крылья?» — гласит надпись на баннере.

При этом в соцсетях тюменцы припомнили, что около месяца назад в городе также появились два странных баннера. Первый неизвестные авторы повесили на том же мосту на улице Мельникайте — там было написано: «Скучали, сучки?»

Второй был закреплен на доме №92 по улице Республики — практически напротив Драматического театра. «Че, холодно в автобусе?» — интересовались авторы. В тот раз баннеры довольно быстро сняли.