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02 февраля 2017
01 февраля 2017
09:12  02 февраля 2017 0

«Иван Грозный убивает Ждуна». Мем стал героем известных картин. ФОТО

Ждун легко перевоплощается в любые образыФото: соцсети

Мем Ждун, завоевавший российские соцстеи, стал героем произведений живописи. Странное существо, напоминающее одновременно морского слона и насекомое, органично вписалось в сюжет всемирно известных картин.

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Ждун легко перевоплотился в «Неизвестную» Крамского Фото: соцсети

Оригинал Ждуна — скульптура странного существа с человеческими руками и печальным взглядом сидящего на скамейке, был создан голландской художницей Маргрит ван Бриворт.

Екатерина Холкина
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