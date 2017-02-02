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02 февраля 2017
01 февраля 2017
09:01  02 февраля 2017 1

Хакеров «Шалтая-Болтая» поймали по личному приказу Шойгу

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Хакеры атаковали Минобороны и получили "ответку"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команду заняться хакерами из группы «Шалтая-Болтай» военная контрразведка получила от главы Минобороны Сергея Шойгу. Причиной стали попытки продажи украденных документов ведомства и открытое письмо о некомпетентности специалистов министерства.

В 2015 году на торги выставили документы по бывшему главе департамента строительства Минобороны Роману Филимонову. Позже хакеры сообщили, что пакет бумаг был продан, пишет РБК.

Отметим, что в конце января Лефортовский суд Москвы принял решение о продлении ареста журналиста Владимира Аникеева до 8 марта. Главного «Шалтая-Болтая» обвиняют в незаконном доступе к информации. Аникева взяли под стражу 9 ноября 2016 года, сообщают «Народные новости России».

Хакеры «Шалтая-Болтая» известны взломами аккаунтов высокопоставленных чиновников, а также перехватом переписки с целью последующей продажи информации, полученной незаконными путями.

В ходе оперативной работы силовики выявили связь «Шалтая-Болтая» с арестованными офицерами ФСБ Сергеем Михайловым и Дмитрием Докучаевым, которые стали курировать хакеров, фактически вдохнув новую жизнь в группировку. Специалистов ФСБ обвинили в госизмене и сотрудничестве с ЦРУ, передает «Газета.ру».

Лев Истомин
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