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02 февраля 2017
01 февраля 2017
31 января 2017
10:14  02 февраля 2017 1

«Это новые знаки ПДД». ГИБДД прокомментировала баннеры в Тюмени. ФОТО

На мостах в Тюмени появились пока только два баннера. Жители ждут продолженияФото: соцсети

В ГИБДД Тюмени прокомментировали баннеры, которые появились на развязке Московского тракта и на перилах моста на улице Мельникайте.

В тюменских пабликах тюменцы сошлись на том, что это социальная реклама ГИБДД.

«И все такие сбавили скорость. У нас по трассам венки раньше через каждый км висели или памятники стояли, но только с каждым годом их прибавлялось и прибавлялось, вплоть до того что их дорожные службы начали убирать и демонтировать. Каждый человек думает: со мной этого не случится — и давит на газ», — пишет один из горожан в комментариях.

«Чего вы спорите&#128522;… ГИБДД старается… Это новые знаки ПДД! Всем удачи на дорогах», — иронизируют тюменцы.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что к ведомству баннеры не имеют отношения. Однако общественную активность гаишники поддерживают и к идее относятся положительно.

«Хотелось бы, чтобы подобные вещи делались совместно и согласовывались, чтобы они не были опасными для движения», — подчеркнули в ГИБДД,

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Фото: соцсети

Многие тюменцы сошлись на том, что это социальная реклама ГИБДД.

«И все такие сбавили скорость. У нас по трассам венки раньше через каждый км висели или памятники стояли, но только с каждым годом их прибавлялось и прибавлялось, вплоть до того, что их дорожные службы начали убирать и демонтировать. Каждый человек думает „со мной этого не случится“ и давит на газ», — пишет один из жителей в комментариях.

«Чего вы спорите&#128522;… ГИБДД старается… Это новые знаки ПДД!

Всем удачи на дорогах», — иронизируют горожане.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что к ведомству баннеры не имеют отношения. Однако общественную активность полиция поддерживает и к идее относятся положительно.

«Хотелось бы, чтобы подобные вещи делались совместно и согласовывались», — подчеркнули в ГИБДД,

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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