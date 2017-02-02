10:14 02 февраля 2017 1

На мостах в Тюмени появились пока только два баннера. Жители ждут продолжения Фото: соцсети

В ГИБДД Тюмени прокомментировали баннеры, которые появились на развязке Московского тракта и на перилах моста на улице Мельникайте.

В тюменских пабликах тюменцы сошлись на том, что это социальная реклама ГИБДД.

«И все такие сбавили скорость. У нас по трассам венки раньше через каждый км висели или памятники стояли, но только с каждым годом их прибавлялось и прибавлялось, вплоть до того что их дорожные службы начали убирать и демонтировать. Каждый человек думает: со мной этого не случится — и давит на газ», — пишет один из горожан в комментариях.

«Чего вы спорите … ГИБДД старается… Это новые знаки ПДД! Всем удачи на дорогах», — иронизируют тюменцы.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что к ведомству баннеры не имеют отношения. Однако общественную активность гаишники поддерживают и к идее относятся положительно.

«Хотелось бы, чтобы подобные вещи делались совместно и согласовывались, чтобы они не были опасными для движения», — подчеркнули в ГИБДД,

1/2 Фото: соцсети

Многие тюменцы сошлись на том, что это социальная реклама ГИБДД.

«И все такие сбавили скорость. У нас по трассам венки раньше через каждый км висели или памятники стояли, но только с каждым годом их прибавлялось и прибавлялось, вплоть до того, что их дорожные службы начали убирать и демонтировать. Каждый человек думает „со мной этого не случится“ и давит на газ», — пишет один из жителей в комментариях.

«Чего вы спорите … ГИБДД старается… Это новые знаки ПДД!

Всем удачи на дорогах», — иронизируют горожане.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что к ведомству баннеры не имеют отношения. Однако общественную активность полиция поддерживает и к идее относятся положительно.

«Хотелось бы, чтобы подобные вещи делались совместно и согласовывались», — подчеркнули в ГИБДД,