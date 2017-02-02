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02 февраля 2017
01 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
09:58  02 февраля 2017 2

Фигурант дела МУГИСО отстранен от должности первого замминистра

Мера пресечения по Алексею Пьянкову и Артему Богачеву. Екатеринбург, богачев артем
Артем Богачев больше ни к чему не привязанФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело главы МУГИСО
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Первый заместитель министра по управлению госимуществом Артем Богачев отстранен от должности на период расследования уголовного дела в отношении сотрудников МУГИСО. Соответствующее распоряжение губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 27 января.

Сейчас первым замом министра по управлению госимуществом — в статусе и. о. — является Елена Николаева. Она перешла на эту должность с поста директора одного из департаментов министерства.

Богачев является одним из основных фигурантов «дела МУГИСО» и, по версии следствия, организовывал процесс передачи денег от коммерсантов-взяткодателей группе чиновников, в числе которых был и министр Алексей Пьянков. Согласно фабуле обвинения, в рамках подготовки города к ЧМ-2018 чиновники по завышенной цене выкупили офисное здание по адресу Репина, 5с, а бюджетные деньги поделили.

Артема Богачева задержали 26 апреля 2016 года, его отвезли на допрос после обысков дома и на работе. В октябре 2016 года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест Богачева на три месяца — до 24 января 2017 года. В этот день по решению суда Артем Алексеевич был отпущен под залог в 1 млн рублей.

Антон Ольшанников
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