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02 февраля 2017
01 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
10:20  02 февраля 2017 1

Вымирают или разъезжаются? В январе население Екатеринбурга резко сократилось

Клипарт, разное. Екатеринбург, туризм, указатель, екатеринбург
Быстрее всего население "утекает" в Железнодорожном районеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге с этого месяца официально проживает меньше 1,5 млн человек. Согласно базе данных автоматической информационной системы «Муниципальный регистр населения» (МРН) численность екатеринбуржцев на 1 февраля 2017 года уменьшилась с примерно 1 млн 503 тыс. до 1 млн 496 тыс. 130 человек.

Фото: pasport66.ru

Наиболее ощутимый отток населения в январе, согласно графику МРН, произошел в Железнодорожном районе Екатеринбурга: численность проживающих здесь сократилась с 150 тыс. 191 человека до 141 тыс. 286 человек. Стабильный спад также имел место с октября 2016 по январь 2017 года в Орджоникидзевском районе: численность проживающих здесь начала восстанавливаться только в начале этого года.

Виктор Жуков
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