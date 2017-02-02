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02 февраля 2017
01 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
10:26  02 февраля 2017 0

«Кошмар полный». В Екатеринбурге затопило район Старой Сортировки. ФОТО

На дороге образовалась снежная кашаФото: группа "Инцидент|Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

В 4 часа утра, 2 февраля, в районе Старой Сортировки холодная вода затопила перекресток улиц Билимбаевской и Расточной. В результате на проезжей части образовалась снежная каша.

На место ЧП выехала аварийная бригада МУП «Водоканал».

В соцсетях уже жалуются на бардак на дороге
Фото: группа «Инцидент|Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

В пресс-службе МУП «Водоканал» корреспонденту «URA.RU» сообщили: «Заявка об утечке из колодца поступила в 4 часа утра, на место выехала ремонтная бригада, которая занялась откачкой воды. Оказался поврежден водовод диаметром 500 мм. В ближайшее время определится круг домов, в которых, возможно, отключат воду на время проведения ремонтных работ. Также на месте работают бригады по прочистке ливневки и благоустройству территории».

Пользователи соцсетей, оказавшиеся утром в зоне подтопления, стали активно комментировать ситуацию: «Каток на „Локомотиве“ расширяют… В 6 утра ехала, кошмар полный, потом это все замерзает — можно и каток продолжить… Своя маленькая Венеция».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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