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02 февраля 2017
01 февраля 2017
31 января 2017
10:40  02 февраля 2017 1

«Лучше сидите дома». Югорских водителей предупреждают об опасности

Снегопад, снегопад, зима
Передвигаться по дорогам Югры становится опасноФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Югре ожидаются сильный снегопад и гололед. В окружной ГИБДД просят водителей быть осторожными, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ведомства.

Обильные снегопады и гололед прогнозируются по всей территории региона. В Госавтоинспекции отмечают, что водителям стоит воздержаться от обгона, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Особую осторожность ГИБДД просит проявлять на пешеходных переходах и в жилых зонах. В полиции также отмечают, что необходимо обязательно использовать ремни безопасности и специальные автокресла при перевозке детей до 12 лет.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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