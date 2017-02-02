Сын ямальского судьи, убивший белку, оправдан

11:11 02 февраля 2017 1

Елисей Владимиров и его адвокат дошли до Верховного суда, пытаясь доказать: застрелить белку в парке - это не преступление Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сын судьи Пуровского района Ямала, застреливший из пистолета белку в Петербурге, оправдан. Уголовное дело в отношении Елисея Владимирова прекращено. Основание — отсутствие состава преступления. К такому выводу пришла кассационная инстанция — президиум Санкт-Петербургского городского суда. Разбирательство длится уже несколько лет. Суд первой инстанции ранее признал г-на Владимирова виновным в жестоком обращении с животными, молодой человек неоднократно обжаловал этот приговор.

Заседание кассационной инстанции состоялось 1 февраля.

«В июле 2015 года моего подзащитного осудили на год исправительных работ и освободили от наказания в связи с амнистией. Мы подавали апелляционную жалобу, но решение суда осталось в силе. Затем кассационную — было отказано. Еще одна кассационная жалоба была отправлена в Верховный суд, который передал дело президиуму Санкт-Петербургского суда. Там накануне уголовное дело прекратили. Суд посчитал недоказанным жестокое обращение с животными, так как садистских действий не было: один выстрел в ответ на агрессивное поведение белки нельзя назвать жестокостью. Изначально действия Владимирова были квалифицированы как хулиганство, но и состава такого преступления судьи тоже не увидели. Общественный порядок нарушен не был, действие происходило в лесистой части парка. Мы изначально настаивали, что поступок не выходит за рамки административного правонарушения», — объяснил «URA.RU» доводы суда адвокат Игорь Мусиенко.

ЧП произошло 21 августа 2014 года. Елисей Владимиров гулял с другом в центральном парке Санкт-Петербурга. Молодые люди решили покормить белок. Внезапно Владимиров достал пистолет и на глазах у посетителей парка застрелил животное. По данным прокуратуры, он при этом нецензурно выражался. По версии друга и самого подсудимого, это была самооборона, так как грызун укусил юношу за кроссовку. Сам Елисей на суде завил, что боится диких животных и сильно испугался. Случайные свидетели предположили, что таким образом молодые люди решили развлечься. Очевидцев ЧП поразило, что у юноши был с собой пистолет. На тот момент студенту петербургской Академии правосудия было 18 лет.

Адвокат Игорь Мусиенко сообщил «URA.RU», что Елисей Владимиров намерен воспользоваться правом на реабилитацию. В скором времени в суд может поступить иск о компенсации морального вреда, причиненного уголовным преследованием. Пока молодой человек пытается восстановиться после длительного процесса — во время последнего разбирательства он не мог сдержать слез. Игорь Мусиенко добавил, что наказать молодого человека возможно только за аморальный поступок, что и было сделано изначально. При этом резонанс уголовное дело получило, по его предположению, из-за статуса юноши. Кстати, отец оправданного молодого человека по-прежнему занимает пост председателя суда Пуровского района Ямала.

Сам юноша также не намерен менять планы: после окончания колледжа при академии он готов поступить в вуз на юридическую специальность.