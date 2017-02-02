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Главные новости Курганской области
10:55  02 февраля 2017 1

В Зауралье уволен специалист, разрешавший охотиться по блату

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье
Путевки дали в первую очередь родственникам сотрудникаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Зауралья рассмотрела коллективную жалобу охотников Петуховского района, указавших на несправедливое распределение разрешений на отстрел животных. По итогам проверки сотрудник отдела надзора в области животного мира областного департамента природных ресурсов был уволен, сообщили журналисту «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Работники прокуратуры установили, что одному из специалистов департамента и его родственникам (брату и отцу) в 2016 году выдано 12 разрешений на охоту. Чтобы получить разрешения без жеребьевки, он заполнял ведомости зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов на самого себя и своих родственников.

Между тем многие другие граждане не могли получить эти документы. В надзорном ведомстве посчитали, что имел место конфликт интересов, а сотрудник извлек выгоду из своего служебного положения.

Ранее «URA.RU» сообщало, что подобный порядок распределения разрешений распространен и в других районах. Активист из Юргамыша Николай Бахматов передал материалы собственного расследования в правоохранительные органы, однако чем закончилась проверка, до сих пор неизвестно.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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