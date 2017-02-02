10:58 02 февраля 2017 1

В России умирают от рака и болезней сердца Фото: Pixabay.com

Росстат разработал прогноз по ожидаемой продолжительности жизни в России в период до 2030 года. В Минздрав представили три варианта прогноза — низкий, средний и высокий. По всем видно, что к 2018 году страна не дотянет до показателя «74 года», как того требуют «майские указы» президента, пишет Life.ru.

По данным оптимистичного прогноза, показатель «74 года» будет достигнут только в 2019 году, в пессимистичном прогнозе этой цифры нет вообще.

Несмотря на это, продолжительность жизни россиян медленно растет. В 2015 году она достигла уровня 71,39 года, а в 2011 году — только 69,8 года.

Отметим, что в новом прогнозе Росстата по-прежнему велик разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин в России, однако он постепенно будет сокращаться.

В стране смертность от неинфекционных заболеваний сейчас составляет 68,5% об общего числа. Среди основных причин — болезни системы кровообращения, злокачественные опухоли, сахарный диабет и хронические болезни органов дыхания.

К 2030 году в России высокий оптимистичный вариант предполагает достижение показателя продолжительности жизни на уровне 77,38 года, средний — 75,09 года, низкий —73,32 года.