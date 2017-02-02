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02 февраля 2017
01 февраля 2017
31 января 2017
11:32  02 февраля 2017 0

Крупная тюменская компания попалась на невыдаче зарплаты

Клипарт , кошелек, кредитки, рубли, денежные купюры, портмоне
Прокуратура помогла тюменцам получить зарплатуФото: Алексей Гущин © URA.RU

Крупные тюменские компании не платили зарплату своим работникам. Миллионные долги обнаружили прокурорские работники во время проверок на известном предприятии «ЗАГРОС» и на Ялуторовском автомобильном заводе. В отношении руководства последнего возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в ЗАО «ЗАГРОС» при проверке обнаружились долги по зарплате за декабрь прошлого года — в общей сложности компания не выдала работникам больше 7,2 млн рублей. Деньги сотрудники получили только после того, как прокуратура внесла представление в адрес генерального директора компании. По данным из открытых источников, эту должность занимает Надежда Пономарева. «ЗАГРОС» считается одной из крупнейших строительных компаний на юге региона, предприятие развивает и лесопромышленную деятельность. Заслуги «ЗАГРОСа» перед регионом неоднократно отмечали в правительстве области.

В апреле, как уже писало «URA.RU», компания уже попадалась на невыдаче зарплаты сотрудникам. За несколько месяцев фирма накопила долг более чем в 26 млн рублей.

Крупные долги перед работниками за три месяца накопило и ПАО «Ялуторовский автомобильный завод». Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в прокуратуре, сумма превысила 4,5 млн рублей. В январе в отношении неустановленного лица из числа руководящего состава завода было возбуждено уголовное дело по статье «частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев», а прокуратура направила в суд заявления о взыскании зарплаты. В итоге уже в январе компания выплатила работникам около полутора миллионов рублей. Надзорное ведомство держит ситуацию под контролем. По данным из открытых источников, единственным учредителем завода является департамент имущественных отношений Тюменской области, а должность генерального директора занимает Аллен Джери Дейл.

В целом же за январь прокурорские работники в регионе обнаружили 155 нарушений в сфере оплаты труда, возбуждено 17 административных и одно уголовное дело, долги по зарплате погашены более чем на 12 млн рублей.

Надежда Карташова
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