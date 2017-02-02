Родительский комитет в Тюмени намерен создать цензоров для СМИ

11:04 02 февраля 2017 0

"Родительский комитет" готовит своих экспертов по надзору за СМИ Фото: Pixabay

Тюменский «Родительский комитет» подготовит своих специалистов по надзору за информацией.

На сайте организации появилось объявление о наборе желающих стать экспертами в области оценки информации.

Как сообщили в «Родкоме», будущие специалисты пройдут стажировку в Роскомнадзоре и получат государственную аккредитацию. Она позволит экспертам отслеживать информационный контент в газетах, на телевидении и в социальных сетях. Специалисты будут решать, какое возрастное ограничение стоит поставить на издания или рекламу, а какую информацию нужно совсем запретить.

При подготовке экспертов члены «Родкома» ссылаются на Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».

«Таких экспертов в Тюмени практически нет. Но они востребованы, — пояснил собеседник „URA.RU“ в Родительском комитете. — Мы хотим не впустую кулаками махать, а опираться на мнение специалистов. Ведь посмотрите — объем информации растет. А в соцсетях появилось много групп, которые могут навредить детям».

Идея о надзоре общественников за информацией тесно перекликается с инициативой депутатов Тюменской облдумы. Виктор Рейн предложил создать в каждой школе группы активистов. Их задача — отслеживать интернет-контент в своих классах и общаться со сверстниками на предмет участия в различных опасных пабликах.