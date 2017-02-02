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02 февраля 2017
01 февраля 2017
31 января 2017
12:39  02 февраля 2017 1

Таможенники исключили банк «Югра» из важного реестра

Банки. Нижневартовск., банк югра
Федеральная таможенная служба не будет принимать гарантии банка "Югра"Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Банк «Югра» исключен из реестра финансовых организаций, у которых есть право выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин и налогов. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

ФТС исключила из реестра «Татфондбанк» и банк «Югра». В приказе службы говорится, что основанием для этого решения стало несоответствие пункту о «соблюдении обязательных нормативов, предусмотренных законодательством РФ о банках и банковской деятельности на все отчетные даты в течение последних шести месяцев». «Татфондбанк» с декабря 2016 года управляется временной администрацией Агентства по страхованию вкладов — решается вопрос о санации, поэтому нормативы не публикуются. Конкретные причины исключения банка «Югра» пока неизвестны, поскольку финансовая организация работает в обычном режиме. По данным издания «Коммерсант», руководство банка намерено обжаловать решение ФТС.

Исключение из реестра означает, что таможенные органы перестанут принимать в качестве обеспечения уплаты пошлин и налогов банковские гарантии «Югры». Это может лишить финансовую структуру клиентов, занятых в сфере экспорта и импорта. Кроме того, такое решение ФТС влечет за собой и репутационные риски. На момент публикации получить комментарий в банке «Югра» не удалось — в пресс-службе организации не ответили на звонки корреспондента агентства.

Антон Степыгин
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