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02 февраля 2017
11:16  02 февраля 2017 0

США готовят новые санкции против Ирана

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Американцы продолжат давить на ИранФото: Анна Майорова © URA.RU

В Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий введение новых санкций против Ирана. Документ подготовили депутаты от Республиканской партии, в том числе конгрессмен от штата Иллинойс Питер Роскэм, пишет «Федеральное агентство новостей».

В документе прописаны санкции в отношении иранских специалистов, участвующих в разработке программы по созданию баллистических ракет, передает «Газета.ру».

Также законопроект предполагает введение санкций против Корпуса стражей исламской революции и сотрудников авиакомпании Mahan Air.

Главной причиной расширения существующего списка санкций стало «вопиющее нарушение прав человека».

Лев Истомин
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