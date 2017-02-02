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02 февраля 2017
01 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
11:18  02 февраля 2017 0

В екатеринбургском метро поймали юного «зацепера»

Метрополитен, метро, поезд, метрополитен, прибытие, общественный транспорт
Подросток зацепился за вагон в подземкеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Полицейские из охраны Екатеринбургского метрополитена поймали 17-летнего парня, который катался на поезде, зацепившись снаружи за поручни вагона.

«Зацепера» заметили на станции «Чкаловская», когда он устроился для поездки снаружи вагона, но не успели снять, так как состав уже тронулся. Полицейские сообщили о пассажире своим коллегам с «Геологической», и там его уже ждали.

Задержанного доставили в ОП № 5, куда также вызвали его мать. Молодой человек признался, что уже давно интересовался «зацеперами», смотрел в Интернете многочисленные видео, которые они выкладывают. То, что часто происходят несчастные случаи и «зацеперы» гибнут, он также знает, но это его не остановило.

«В отношении матери несовершеннолетнего составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию своего ребенка. За это предусмотрен штраф 500 рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Юноша стал первым пойманным «зацепером» в Екатеринбурге в 2017 году.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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