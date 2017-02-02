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02 февраля 2017
11:32  02 февраля 2017 0

Трамп разругался с премьером Австралии из-за беженцев

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Дональд Трамп бросил трубку во время разговора с премьером АвстралииФото: depositphotos.com © URA.RU

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, после чего назвал разговор худшим из всех бесед с лидерами других государств, передает «Газета.ру».

Сначала продолжительность разговора должна была составить 60 минут, но уже на 25-й минуте Трамп бросил трубку. О том, что этот разговор — худший, Трамп успел сказать коллеге по телефону.

Недовольство президента США спровоцировало напоминание Тернбулла об обязательстве по приему беженцев из Австралии. Соответствующее соглашение было подписано еще при Бараке Обаме. Согласно документу, США обязались принять несколько тысяч беженцев, которые пока содержатся в центре временного пребывания в Австралии.

О своем негодовании Дональд Трамп написал в твиттере:

«Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных мигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту чертову сделку», — написал президент.

В ответ Тернбулл сказал, что ему добавить нечего.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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