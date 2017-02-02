12:27 02 февраля 2017 0

За красоту природы Ашинский район прозвали "уральской Швейцарией" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Борис Дубровский посетил Ашу, где ознакомился с ситуацией на градообразующем предприятии и обсудил с местными чиновниками целый ряд болевых точек района. Через три месяца глава области вернется в район, чтобы проверить результаты отданных поручений, сообщили «URA.RU» в правительстве области.

Меньше всего вопросов возникло к Ашинскому металлургическому заводу, который значился первым пунктом программы состоявшегося 1 февраля визита. Индекс производства на предприятии растет, и фактически он вытягивает сейчас экономику города. Более того, запускаются в производство новые — и достаточно экзотические для России — виды продукции. В частности, заказчикам уже отправлены первые партии порошков для 3D-принтеров.

1/6 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хуже обстоит дело с другой перспективной компанией — ООО «Башминералресурс», работающей на границе Ашинского района и прилегающей территории Башкортостана. Долгое время ашинцы скептически относились к расширению деятельности компании на своей территории — сначала возникали проблемы с сохранностью автодорог, по которым ходили тяжелые грузовики, потом пришлось решать вопросы с прокладкой альтернативной железнодорожной ветки для транспортировки марганцевой руды. Сейчас все разрешения получены, бизнесмены решили вопрос с расселением 8-квартирного дома, оказавшегося в зоне действия железной дороги — и население района одобрило проект. Представители «Башминералресурса» пообещали главе региона открыть в Аше логистический центр — это сулит Аше 60 новых рабочих мест и двойное увеличение оборотов станции. Тут же, на совещании, Дубровский нашел для «БМР» второй рынок сбыта на территории Челябинской области — просто достав из кармана мобильный телефон. Подобные мастер-классы он неделей ранее провел в Южноуральске, решив проблему местного молокозавода

1/4 К главе района Виктору Лукьянову есть много вопросов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Область и местные власти совместно разберутся с ситуацией вокруг местной поликлиники и детсада, состояние которых требует срочной реконструкции. Отдельной темой совещания стали инвестпроекты по развитию моногородов. В частности, проблемы возникли с финансированием второй очереди развития горнолыжного курорта Аджигарджак — найти инвестора пока так и не получается. Перспективный аграрный проект, который первоначально предлагалось реализовать в Аше, в итоге «ушел» в Усть-Катав. «Задумайтесь, почему так происходит — может, не хватает инициативы? Мне кажется, что район имеет перспективу — здесь есть серьезные производства. Создана определенная инфраструктура. Должны быть уже и маленькие победы, и жизнь должна быть какая-то другая», — заметил губернатор.

Через три месяца Дубровский намерен вернуться в Ашинский район, чтобы ознакомиться с проектами развития Миньяра и Сима. На их разработку местным властям отведено три месяца. «И лучше, если за это время появится конкретный результат», — посоветовал он местным чиновникам.