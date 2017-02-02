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02 февраля 2017
01 февраля 2017
31 января 2017
12:04  02 февраля 2017 0

Трое тюменских биатлонистов поедут на чемпионат мира в Хохфильцен

Чемпионат Европы по биатлону. Тюмень, биатлон, гараничев евгений
Тюменцы поедут на ЧМ в ХохфильценФото: Николай Бастриков © URA.RU

Трое тюменцев поедут со сборной России по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. В списки попали Ирина Старых, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Полный состав сборной России опубликовал на своем сайте Союз биатлонистов России.

В состав мужской сборной России вошли тюменцы Александр Логинов, Евгений Гараничев, тюменский спортсмен, выступающий за Свердловскую область Антон Шипулин, а также Антон Бабиков, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков.

В составе женской сборной — тюменка Ирина Старых, а также Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова и Светлана Слепцова.

Чемпионат пройдет с 9 по 19 февраля 2017 года.

Надежда Карташова
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