{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,31
Динамика за 2 недели
Евро 65,03
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 февраля 2017
11:53  02 февраля 2017 0

Медведя из тюменского ресторана забрали в московский питомник. ФОТО, ВИДЕО

В последнее время Феде было тесно в клеткеФото: Госохотуправление Тюменской области

Медведя, который жил около трех лет в клетке при ресторане в Тюмени, увезли в питомник, в Подмосковье. Косолапого забрали в свой приют специалисты благотворительного фонда защиты животных «БИМ».

Медведь Федя появился в ресторане «Замок дружбы» почти три года назад. По словам работников ресторана, его оставили какие-то дальнобойщики. С их слов, они нашли медвежонка на трассе. Медвежонок брел один вдоль дороги, значит, матери у него уже не было. Водители пожалели косолапого (ведь маленький не умел еще сам себе добывать пищу и умер бы с голода) и забрали с собой. В ресторане согласились его приютить. Сварили для него специальную клетку, кормили все время. Лесной хищник стал своего рода визитной карточкой заведения и привлекал посетителей. Но Федя вырос, клетка ему стала тесна, а тут о нем узнали волонтеры благотворительного фонда из Подмосковья.

«Мы уже второй раз имеем дело с этим фондом. Ранее мы помогли забрать им медведицу Машу из „Жемчужины“. Там условия содержания медведицы были ужасные, — рассказала „URA.RU“ Наталия Зольникова, главный специалист отдела по охране и контролю использования объектов животного мира Госохотуправления Тюменской области. — Здесь Федю любят, хотя клетка ему уже стала мала. В любом случае в ресторане не имели права держать хищника, он находился у них незаконно. Да еще в городской черте».

За Федей должны были приехать еще в декабре, но операцию пришлось перенести из-за начавшихся сильных морозов. Опасно было ехать машине через полстраны с риском для машины в любой момент заглохнуть или застрять в дороге.

«БИМ» прислал специальный фургон, внутри которого находится клетка, пол застелен соломой и есть все необходимое, чтобы мишка ни в чем не нуждался в течение нескольких дней пути.

Феде сделали укол снотворного, чтобы усыпить и перенести в машину, но он не подействовал. Пришлось делать еще один укол. После того как мишка заснул, его перенесли в фургон. После этого дождались, когда он проснется, чтобы убедиться, что с Федей все в порядке, и тронулись в путь. По планам дорога до Москвы займет около трех дней.

Федя перед переездом в Москву

Погрузка спящего Феди в машину

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров