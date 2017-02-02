Медведя из тюменского ресторана забрали в московский питомник. ФОТО, ВИДЕО

11:53 02 февраля 2017 0

В последнее время Феде было тесно в клетке Фото: Госохотуправление Тюменской области

Медведя, который жил около трех лет в клетке при ресторане в Тюмени, увезли в питомник, в Подмосковье. Косолапого забрали в свой приют специалисты благотворительного фонда защиты животных «БИМ».

Медведь Федя появился в ресторане «Замок дружбы» почти три года назад. По словам работников ресторана, его оставили какие-то дальнобойщики. С их слов, они нашли медвежонка на трассе. Медвежонок брел один вдоль дороги, значит, матери у него уже не было. Водители пожалели косолапого (ведь маленький не умел еще сам себе добывать пищу и умер бы с голода) и забрали с собой. В ресторане согласились его приютить. Сварили для него специальную клетку, кормили все время. Лесной хищник стал своего рода визитной карточкой заведения и привлекал посетителей. Но Федя вырос, клетка ему стала тесна, а тут о нем узнали волонтеры благотворительного фонда из Подмосковья.

«Мы уже второй раз имеем дело с этим фондом. Ранее мы помогли забрать им медведицу Машу из „Жемчужины“. Там условия содержания медведицы были ужасные, — рассказала „URA.RU“ Наталия Зольникова, главный специалист отдела по охране и контролю использования объектов животного мира Госохотуправления Тюменской области. — Здесь Федю любят, хотя клетка ему уже стала мала. В любом случае в ресторане не имели права держать хищника, он находился у них незаконно. Да еще в городской черте».

За Федей должны были приехать еще в декабре, но операцию пришлось перенести из-за начавшихся сильных морозов. Опасно было ехать машине через полстраны с риском для машины в любой момент заглохнуть или застрять в дороге.

«БИМ» прислал специальный фургон, внутри которого находится клетка, пол застелен соломой и есть все необходимое, чтобы мишка ни в чем не нуждался в течение нескольких дней пути.

Феде сделали укол снотворного, чтобы усыпить и перенести в машину, но он не подействовал. Пришлось делать еще один укол. После того как мишка заснул, его перенесли в фургон. После этого дождались, когда он проснется, чтобы убедиться, что с Федей все в порядке, и тронулись в путь. По планам дорога до Москвы займет около трех дней.

Федя перед переездом в Москву

Погрузка спящего Феди в машину