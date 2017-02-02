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02 февраля 2017
11:48  02 февраля 2017 7

На полетах Путина похитили 30 миллионов рублей

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация, ан12
На полетах президента были похищены миллионыФото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Следственный комитет России завершил расследование крупных хищений в специальном летном отряде «Россия», обеспечивающем перелеты первых лиц государства. Всего по уголовному делу проходят 12 обвиняемых, в числе которых генеральный директор авиакомпании Ярослав Одинцев. Все они в настоящее время знакомятся с материалами дела, составляющими 47 томов.

Некоторые обвиняемые уже полностью или частично признали свою вину и даже вернули похищенные деньги. Всего было украдено больше 30 миллионов рублей, пишет «Коммерсант».

Напомним, что 11 человек по данному делу задержали в марте прошлого года, большинство из них отправили в СИЗО, часть — под домашний арест.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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