На полетах Путина похитили 30 миллионов рублей

11:48 02 февраля 2017 7

На полетах президента были похищены миллионы Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Следственный комитет России завершил расследование крупных хищений в специальном летном отряде «Россия», обеспечивающем перелеты первых лиц государства. Всего по уголовному делу проходят 12 обвиняемых, в числе которых генеральный директор авиакомпании Ярослав Одинцев. Все они в настоящее время знакомятся с материалами дела, составляющими 47 томов.

Некоторые обвиняемые уже полностью или частично признали свою вину и даже вернули похищенные деньги. Всего было украдено больше 30 миллионов рублей, пишет «Коммерсант».

Напомним, что 11 человек по данному делу задержали в марте прошлого года, большинство из них отправили в СИЗО, часть — под домашний арест.