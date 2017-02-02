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Главные новости Курганской области
12:03  02 февраля 2017 2

Мошенники предлагают зауральцам дешевые услуги. Роспотребнадзор просит не поддаваться

Захват заложников. Нижневартовск., пенсионерка, скука, бабушка, одиночество, печаль, окно
Фирмы наживаются на курганских пенсионерахФото: Александр Елизаров © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Курганской области просит зауральцев не поддаваться на уговоры сотрудников разных «фирм», которые звонят или приходят на дом к горожанам с «абсолютно бесплатными» услугами. В январе на ведомство обрушился шквал вопросов от потребителей, столкнувшихся с такими предложениями.

Так, пенсионерке из Кургана Лидии Алексеевне позвонили сотрудники ООО «Спутник» с предложением провести «бесплатную проверку уплотнителей на окнах ПВХ». «Оказалось, что уплотнители очень плохие и требуют срочной замены. Без согласия хозяйки квартиры стали выдергивать уплотнители из рам и менять их на другие. Сообщили, что стоимость их услуг гораздо ниже, чем у других, предложили рассрочку. Всего 10,8 тыс. рублей. При этом сумма возникла в разговоре уже после замены уплотнителей», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

Позже выяснилось, что вместо нужных 24 метров материала пенсионерке посчитали 27 метров. Кроме того, после «профилактики» появились проблемы с окнами: их стало трудно закрывать. Цена услуги оказалась в два раза выше, чем у фирм изготовителей окон в Кургане. Номера телефонов, оставленных в документах, были выключены, претензия генеральному директору, направленная заказным письмом в город Челябинск, вернулась адресату с отметкой об истечении срока хранения.

По той же схеме горожан обзванивает некая «Первая оконная компания».

Поступили вопросы и по поводу систем водоочистки, которые предлагают подобные фирмы. Специалисты управления заявили, что «никакую систему водоочистки, которую необходимо установить до такого-то срока, распространяемую по квартирам, Роспотребнадзор не одобрял». Приобретать фильтры стоит только в магазинах и специализированных центрах, которые действуют в рамках законодательства.

Анна Бояркина
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