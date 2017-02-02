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02 февраля 2017
01 февраля 2017
11:59  02 февраля 2017 1

Сибирцева объяснила причину ночных очередей у школ и сбои на портале госуслуг

Пресс-конференция в ИНТЕРФАКС по отравлениям в екатеринбургских школах. Екатеринбург, сибирцева екатерина
Екатерина Сибирцева объяснила причину очередей у школ и сбой работы портала госуслугФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кампания по приему детей в первые классы на 2017-2018 учебный год наполовину завершена. За первые сутки школы Екатеринбурга приняли порядка 10500 заявлений, в то время как всего в этом году в первые классы пойдут около 18,6 тыс. учеников. Запись по закрепленной территории продолжится до 30 июня, однако наиболее востребованные школы (№№69, 5, 104, 155, 67, 100 и другие) уже завершили прием.

Как рассказал во время брифинга начальник городского управления образования Екатерина Сибирцева, большая часть принятых заявлений (7041) поступила через портал госуслуг. Из-за такой высокой нагрузки в первый час кампании на сайте произошли сбои, однако проблема была оперативно решена.

«В этом году мы зафиксировали трехкратный рост востребованности услуги по электронной записи. Из-за этого непродолжительное время сайт работал нестабильно. Ситуацию усугубляет и то, что многие родители, желая устроить своего ребенка в желанную школу, заходили на портал сразу с нескольких устройств, что, конечно, давало дополнительную нагрузку. Hо в этой ситуации родителей можно понять, поэтому к следующему году мы сделаем все необходимое, чтобы быть готовыми к ажиотажу», — добавил директор екатеринбургского филиала «Ростелекома» Вадим Макаров.

«Тем не менее в первую очередь необходимо работать над строительством новых школ, а отсутствие сбоев на сайте должно быть лишь плюсом работы образовательной системы в этом плане», — добавила Екатерина Сибирцева. Ажиотаж, как она пояснила «URA.RU», связан с нехваткой мест в школах на определенной территории. Именно поэтому родители, желая записать ребенка в конкретное общеобразовательное учреждение, стоят ночами в очередях, так как всех желающих многие школы принять не могут.

Общее количество школьных мест, как подчеркнула собеседница, полностью соответствует спросу.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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