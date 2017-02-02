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02 февраля 2017
12:31  02 февраля 2017 10

Пушков обозвал Порошенко из-за его желания вступить в НАТО

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Пушков "проехался" по ПорошенкоФото: duma.gov.ru

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил: желание президента Украины Петра Порошенко, чтобы был проведен референдум по вступлению страны в НАТО, является ложной целью.

Об этом Пушков написал в Twitter, добавив, что украинский лидер является «продавцом воздуха», пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» писало о том, что Порошенко намерен провести на Украине референдум по вступлению в Североатлантический альянс, пообещав приложить все усилия для исполнении воли своего народа.

Лев Истомин
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