12:45 02 февраля 2017 0

Житель Тюмени зафиксировал, как у здания музейного комплекса переделывают входную группу ФОТО: официальный сайт Музейного комплекса имени Словцова

В Тюмени начали переделывать главный городской долгострой — здание музейного комплекса имени Ивана Словцова. Видео с «реконструкцией» скандального комплекса появилось в «Фейсбуке».

«Музей — долгострой в Тюмени начали переделывать. Минут 30 назад увидел как гидромолот увлечённо отдалбливает недавно построенную входную группу, — написал на своей странице в „Фейсбуке“ автор видео Андрей Орлов. — С 1996 года его строили-строили, потом реконструировали, потом он стоял долгое время. И вот теперь, видимо, решили перестраивать. И всё это за наши с вами деньги».

Горожанин выразил надежду, что назначенная во вторник, 31 января, директор музея Светлана Сидорова «сможет наладить работу и впустить посетителей внутрь долгожданного культурного объекта».

Видео — Андрей Орлов, «Фейсбук».

Получить комментарии руководства музейного комплекса не удалось: Светлана Сидорова и ее заместитель Елена Усольцева отсутствовали на рабочем месте. В департаменте культуры Тюменской области также уклонились от комментариев, заявив, что всеми вопросами строительства и реконструкции музейного комплекса занимается Главное управление строительства Тюменской области (ГУС). В ГУСе заявили, что в музейном комплексе производится частичная переделка входной группы. «Входную группу и пандусы делают более удобными для маломобильных групп населения», — заявили в управлении.

Как писало «URA.RU», здание музейного комплекса имени Ивана Словцова планируется сдать в конце 2017 года. Строительство объекта было начато еще при позапрошлом губернаторе Леониде Рокецком в 1996 году. В пятницу, 27 января в тюменском музее вспыхнул скандал. В соцсетях появилась информация о том, что работникам тюменского Музея изобразительных искусств приказано освободить свое здание (бывший Дом политпросвета) в срок до 1 февраля и перевезти фонды в новое здание музейного комплекса. После публикации «URA.RU» в музее ИЗО сменилось руководство: вместо Елены Усольцевой директором комплекса была назначена Светлана Сидорова, ранее возглавлявшая тобольский музей-заповедник.