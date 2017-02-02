{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,31
Динамика за 2 недели
Евро 65,03
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 февраля 2017
01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Курганской области
12:49  02 февраля 2017 0

В Кургане двенадцатый победитель акции «Онлайн-плательщик» получил заслуженный приз

Двенадцатый победитель получил призФото: предоставлено организатором

Марина Тимофеева из Кургана стала двенадцатым победителем акции «Онлайн-плательщик», организованной энергосбытовой компанией «Восток» и единым расчетным центром «Прогресс». Энергетики вручили ей мультиварку.

Марина Владимировна уже не первый год зарегистрирована в «личном кабинете» «ЭК «Восток» и высоко ценит удобный сервис, позволяющий оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома. Победительница рассказала, что фортуна уже не первый раз улыбается ей. Несколько лет назад она выиграла телевизор, разыгрываемый одной из городских фирм среди своих клиентов. Мультиварка, отметила Марина Тимофеева, для нее очень полезный и нужный в хозяйстве предмет.

Напомним, акция «Онлайн-плательщик» среди клиентов энергосбытовой компании «Восток» и единого расчетного центра «Прогресс» из числа физлиц стартовала 1 апреля минувшего года.

С начала акции на территории Курганской области счастливыми обладателями призов стали 12 клиентов, им были вручены ноутбуки, мультиварки и аэрогрили.

Акция продлится до 1 марта 2017 года.

Участники акции — жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через сервис «личный кабинет» на сайте энергосбытовой компании «Восток». Аналогичная акция проводится в Сургуте и Тюменской области.

Победителей ждут ценные призы.

Подробно об условиях акции на сайте vostok-electra.ru.

Регистрируйтесь, оплачивайте и выигрывайте!

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров