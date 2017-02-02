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02 февраля 2017
12:57  02 февраля 2017 0

Ученые создали 3D-модель мумии ямальского мальчика. ВИДЕО

Сейчас ученые ищут родственников ямальского мальчика XIII векаФото: Наталья Федорова

Специалисты из Томского госуниверситета завершили работу над созданием 3D-модели мумии мальчика, найденной во время археологической экспедиции в местечке Зеленый Яр в 2015 году на полуострове Ямал.

Как объяснил научный работник лаборатории междисциплинарных археологических исследований «Артефакт» Томского государственного университета Михаил Вавулин, сканировавший мумию, модель создана для сохранения памятника XIII века.

«Это органика, она может разрушиться, могут возникнуть еще какие-то ситуации, поэтому мы решили создать 3D-модель, чтобы сохранить находку для науки», — сказал «URA.RU» Михаил Вавулин.

Видео ТГУ

Мумия хранится в Салехарде, в музее Шемановского. Трехмерную модель в музее собираются использовать для выставок, для научного исследования, а также для популяризации отечественной археологии. По словам Вавулина, с этой целью будет создан сайт, посвященный мумии на русском и английском языках, куда выложат всю информацию о ямальском мальчике.

Продолжается работа по установлению этнической принадлежности мальчика и даже по поиску его возможных, ныне живущих родственников. Ученые сделали ДНК мальчика. В прошлом году специалисты московского Института молекулярной генетики побывали на Ямале. Малые народы Севера живут автономно, закрыто, и спустя столетия могут проявиться схожие клетки у представителей какого-нибудь рода. Поэтому поголовный анализ ДНК всех ямальцев не потребовался: взяли анализ у сотни человек из основных родов хантов, ненцев и коми.

Напомним, во время раскопок Ямальской археологической экспедицией под руководством Натальи Федоровой в 20 километрах к югу от Северного полярного круга в местечке Зелёный Яр был найден средневековый некрополь. Среди нескольких захоронений обнаружили берестяной короб. Внутри оказались довольно хорошо сохранившаяся мумия мальчика, а также бронзовый топор и серебряные височные кольца.

Александр Лукманов
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