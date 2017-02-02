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02 февраля 2017
01 февраля 2017
16:55  02 февраля 2017 5

Общественники поставили «неуд» чиновникам крупного города ХМАО

Нефтеюганск, администрация нефтеюганска, дума нефтеюганска
Общественники отказались принимать доклад чиновников Нефтеюганска о модернизации в городской коммуналкеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нефтеюганске общественный совет при администрации города посчитал неудовлетворительным доклад муниципальных чиновников о выполнении программы по модернизации и развитию ЖКК. Об этом «URA.RU» рассказали в общественном совете.

С докладом выступал замдиректора департамента ЖКХ Павел Радзиевский. В своем отчете чиновник рассказал о выполнении муниципальных программ по модернизации реконструкции коммунального хозяйства Нефтеюганска в рамках окружной стратегии социально-экономического развития. При этом чиновники не смогли ответить ни на один вопрос общественников о конкретных показателях работы. «Я не могу точно сказать порядок цифр, я не экономист», — заявил Павел Радзиевский.

В ответ на претензии членов совета присутствовавший на заседании директор департамента ЖКХ Линар Хузин и вовсе заявил, что мнение общественников ни на что не повлияет. «Вас никто не заставляет принимать. Устно скажите: мы видим, что вы проект не выполнили, два, садитесь», — сказал Линар Хузин. В итоге члены общественного совета посчитали доклад неудовлетворительным и рекомендовали чиновникам в следующий раз подготовить информацию о конкретных выполненных мероприятиях, потраченных бюджетных средствах и причинах неисполнения планов.

Директор департамента ЖКХ Линар Хузин отказался комментировать решение общественников. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска «URA.RU» заявили, что оценка совета будет принята к сведению, однако в 2016 году программа развития ЖКХ, о которой отчитывались чиновники, была исполнена на 88,13%, что является хорошим показателем, по мнению представителей администрации.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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