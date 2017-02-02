13:04 02 февраля 2017 0

Главный следователь Сургута, Антон Квасницкий, согласовал возбуждение резонансного уголовного дела Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В отношении 17-летнего воспитанника спецшколы в Сургуте, которого подозревают в издевательствах над сверстниками, возбуждено уголовное дело. Производство стало следствием проверки, организованной по заявлению родителей пострадавших. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 и ч. 1 ст. 163 УК РФ (истязание с применением пытки, совершенное в отношении несовершеннолетнего и вымогательство). Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Следователи считают, что обвиняемый, находившийся на пребывании в спецшколе, в разные периоды 2016 года систематически избивал другого воспитанника. Подросток бил сверстника руками, ногами, и подручными предметами по различным частям тела. Под угрозой применения насилия требовал выполнять отжимания руками от пола. Истязания также происходили в январе 2017 года. Один из эпизодов произошел в душевой — обвиняемый облил ноги потерпевшего горячей водой из крана. В результате образовался термический ожог обеих стоп.

«Установлено, что в ноябре 2016 года обвиняемый под угрозой применения насилия требовал от потерпевшего передать ему денежные средства в сумме 1500 рублей», — уточняют в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Подросток задержан. Следователи готовят ходатайство для заключения злоумышленника под стражу. В правоохранительном ведомстве также намерены дать правовую оценку действиям всех работников учреждения, в том числе должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних и организацию воспитательного процесса. Кроме этого, резюмируют в следственном ведомстве, будут тщательно проверены доводы родителей других воспитанников спецшколы, которые утверждают, что обвиняемый издевался и над другими детьми.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее родители заявили, что в окружном учреждении регулярно издеваются над воспитанниками. По словам матери одной из пострадавших, у девочек вымогают деньги, забирают сотовые телефоны, а также избивают и насилуют. Женщина утверждает, что все эти действия совершал подросток по имени Артем (имя изменено), которого воспитанники называют «смотрящим». Артема, в свою очередь, согласно этой версии, поддерживала администрация учреждения, а потому на жалобы жертв никто не реагирует. Происходящее в спецшколе получило общественную огласку, после того, как один из воспитанников спецшколы был госпитализирован с сильными ожогами ног.