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02 февраля 2017
12:56  02 февраля 2017 0

В допинг-пробе «Б» Поветкина нашли запрещенный остарин

Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа, поветкин александр
Проба Поветкина дала положительный результатФото: Антон Басанаев © URA.RU
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Отмена боя Поветкина-Стиверна в Екатеринбурге
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В четверг, 2 февраля, в лаборатории Калифорнийского университета Лос-Анджелеса вскрыли допинг-пробу российского боксера Александра Поветкина.

Проба дала положительный результат на запрещенный препарат остарин, сообщает ТАСС.

О допинге стало известно в декабре 2016 года, перед боем Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном. В результате поединок отменили.

Отметим, промоутер Поветкина Андрей Рябинский ранее заявлял, что результаты исследования, полученные в США, вызывают у него подозрения.

Лев Истомин
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