16:11 02 февраля 2017 5

Новая транспортная схема вызывает пока только отторжение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инициативная группа екатеринбуржцев намерена в воскресенье, 12 февраля, устроить митинг «против изменения маршрутной схемы в Екатеринбурге и повышения платы за проезд в общественном транспорте». Об этом говорится в письме, которое пришло в редакцию «URA.RU» с электронного адреса, начинающегося словами tranvia.y.libertad (в переводе с испанского и каталонского «трамвай и свобода»).

Уведомление о проведении массовой (ориентировочно на 100 человек) акции на площади Труда еще 30 января было подано в министерство общественной безопасности Свердловской области. В качестве альтернативного варианта организаторы предложили площадь 1905 года.

«Мы настаиваем на большей прозрачности принятия подобных решений, включая проведение общественных слушаний. Мы полагаем, что следует решить существующие проблемы (несовершенство системы Е-Карты, отсутствие выделенных полос) до радикальной реформы маршрутной схемы. Мы выступаем за развитие конкуренции, которая сдерживает необоснованный рост цен. Мы считаем, что повышение платы за проезд должно сказываться на зарплате рядовых работников транспорта, а не топ-менеджеров. Мы призываем рассмотреть опыт других городов мира, включая внедрение бесплатного общественного транспорта», — говорится в заявлении инициативной группы.

В том же письме организаторы акции уточняют, что спонсора у мероприятия нет, а представители политических сил будут допускаться на митинг без партийных флагов. Одного митинга, уверены организаторы, недостаточно, потому что «необходимо показать долговременный интерес к проблеме, чтобы не дать спустить ее на тормозах».

По приложенным к письму контактам сегодня никто не ответил — указанный координатор Никита Дмитриевич попросил «перезвонить ему завтра». В департаменте информполитики свердловского губернатора не смогли ответить на вопрос, какое из мест было согласовано министерством для проведения митинга.

Новую транспортную схему, напомним, администрация Екатеринбурга намерена внедрить уже 1 июля. Реформа подразумевает ликвидацию дублирующих маршрутов, изменение оставшихся, а также изменение системы оплаты проезда на повременную. Первый митинг против внедрения новой схемы прошел 30 января — пенсионеры прокатились на трамвае с лозунгами против повышения стоимости льготного проезда, а после устроили массовую акцию на площади Труда.

Добавим, что в пятницу, 3 февраля в редакции газеты «Вечерний Екатеринбург» заработает горячая линия по вопросам новой транспортной сети — звонки горожан будут приниматься с 11:00 до 12:00 по телефону (343) 342-08-63.