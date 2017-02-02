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02 февраля 2017
01 февраля 2017
31 января 2017
15:48  02 февраля 2017 3

После материала «URA.RU» чиновник проведал фигурантку дела «Оборонсервиса»

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, сизо, колючая проволока, тюрьма, фонарь
Юлия Ротанова подтвердила представителю омбудсмена, что не имеет жалобФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае по поручению омбудсмена Татьяны Марголиной встретился с осужденной Юлией Ротановой. Он отмечает, что жалоб у заключенной ИК-18 нет.

Одну из фигурантов знаменитого дела «Оборонсервиса» Юлию Ротанову отправили отбывать наказание в кунгурскую колонию. У женщины диагностировали онкологическое заболевание, но, несмотря на это, ей приходится выполнять тяжелую физическую работу, уверяют московские правозащитники. Татьяна Марголина связывалась с заключенной, еще когда та находилась в пермском СИЗО. По просьбе уполномоченного, Ротанову взял на контроль начальник медсанчасти №59, которая осуществляет медицинское сопровождение в системе краевого ГУФСИН.

После обращения «URA.RU» с просьбой рассказать о состоянии заключенной, Татьяна Марголина отправила в ИК-18 своего сотрудника. В четверг, 2 февраля, он встретился с Юлией Ротановой. «Условия содержания не нарушаются, все необходимые медицинские мероприятия согласно диагнозу проводятся, что осужденная подтвердила в беседе с сотрудником, жалоб нет», — рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Анна Белкина
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