15:48 02 февраля 2017 3

Юлия Ротанова подтвердила представителю омбудсмена, что не имеет жалоб Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае по поручению омбудсмена Татьяны Марголиной встретился с осужденной Юлией Ротановой. Он отмечает, что жалоб у заключенной ИК-18 нет.

Одну из фигурантов знаменитого дела «Оборонсервиса» Юлию Ротанову отправили отбывать наказание в кунгурскую колонию. У женщины диагностировали онкологическое заболевание, но, несмотря на это, ей приходится выполнять тяжелую физическую работу, уверяют московские правозащитники. Татьяна Марголина связывалась с заключенной, еще когда та находилась в пермском СИЗО. По просьбе уполномоченного, Ротанову взял на контроль начальник медсанчасти №59, которая осуществляет медицинское сопровождение в системе краевого ГУФСИН.

После обращения «URA.RU» с просьбой рассказать о состоянии заключенной, Татьяна Марголина отправила в ИК-18 своего сотрудника. В четверг, 2 февраля, он встретился с Юлией Ротановой. «Условия содержания не нарушаются, все необходимые медицинские мероприятия согласно диагнозу проводятся, что осужденная подтвердила в беседе с сотрудником, жалоб нет», — рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.