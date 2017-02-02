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02 февраля 2017
01 февраля 2017
15:50  02 февраля 2017 13

В Зауралье цены на топливо растут быстрее, чем по России

Открытая лицензия 10.06.2015. Нефть., бензин, заправка, азс, нефть
Заправляться становится все накладнееФото: Pixabay

На минувшей неделе, по данным Курганстата, цены на бензин в Зауралье подскочили почти на 30 копеек. Это уже не первое повышение с начала года, при этом цены растут быстрее, чем в среднем по России.

На 30 января, по данным статистики, средняя цена на литр бензина марки АИ-92 составила 34,64 рубля, АИ-95 — 36,91 рубля. За неделю топливо подорожало на 29 и 36 копеек соответственно. За месяц повышение составило в первом случае 87 копеек, во втором — 67 копеек. В среднем по России по данным портала «Правовая защита автолюбителя» бензин вырос в цене за этот период гораздо меньше — АИ-92 подорожал на 13 копеек (цена на 30 января составила 35,51 рубля), АИ-95 вырос в цене всего на 9 копеек (до 38,6 рубля).

Дизельное топливо за последнюю неделю подорожало всего на копейку, оно стоит 37,06 рубля, однако за месяц его цена повысилась на 75 копеек. В среднем по России цена за январь выросла на 59 копеек.

Татьяна Жаткина
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