17:03 02 февраля 2017 18

По мнению экспертов, повторное рассмотрение дела "Кировлеса" не ударит по имиджу власти Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Власть не понесет репутационных издержек в результате повторного рассмотрения дела «Кировлеса», где главным фигурантом выступает оппозиционер Алексей Навальный. Такое мнение высказали «URA.RU» опрошенные в четверг, 2 февраля, эксперты.

«Судебный процесс обеспечивает Навальному внимание российских и зарубежных журналистов. Тот самый случай, когда все реклама, кроме некролога. Политический некролог Навальный может получить только от российских избирателей. Но власть делает все, чтобы этого не произошло. От повторения предыдущего условного приговора для власти серьезных репутационных издержек не будет. Приобретений серьезных не будет тоже», — пояснил «URA.RU» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Политологи уверены, что Навальный не представляет никакой опасности для действующей власти Фото: Антон Белицкий © URA.RU

По его словам, неучастие Навального в президентской кампании не означает невозможность влиять на актуальную повестку.

«Хотя это уже привычно, а потому не страшно. Издержки для власти наступят, если Навального решат реально посадить. До этого вряд ли дойдет, однако возможно всякое», — резюмировал политолог.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов пояснил «URA.RU», что, с одной стороны, процесс против Алексея Навального не соответствует его интересам, прежде всего, политическим амбициям.

«Так, в случае вынесения обвинительного приговора суда, он не сможет участвовать в выборах президента России в 2018 году. С другой стороны, в случае получения Навальным реального срока, он станет „жертвой кровавого режима“, чем значительно укрепит свой авторитет среди либеральной части общества. Возможно, впоследствии это позволит несистемной оппозиции объединиться вокруг него, например, выдвинуть его единым кандидатом от оппозиции на очередных президентских выборах. Таким образом, обвинительный приговор суда может принести Навальному определенные политические дивиденды, но только в отдаленной перспективе», — пояснил Иванов.

В то же время политолог напомнил о бытующем мнении, согласно которому Навальный — это идеальный для власти оппозиционер.

«Он не представляет ровным счетом никакой опасности, вместе с тем, его деятельность повышает уровень легитимности власти. В этой связи можно вспомнить, что аналогичная ситуация была на выборах мэра Москвы, когда соперником Навального был Сергей Собянин.

Тогда Навального оправдали, более того, власти делали все возможное, чтобы «протащить» его через муниципальные фильтры, которые он сам ни за что не смог бы преодолеть. Полагаю, что примерно так события будут развиваться и на этот раз: Навальный будет или осужден условно, или помилован, и это будет преподнесено таким образом, что оппозиция должна получить возможность выдвинуть своего кандидата на президентских выборах», — заключил собеседник «URA.RU».

Напомним, ранее Алексею Навальному и Петру Офицерову в рамках повторного рассмотрения «дела Кировлеса» запретили покидать отель «Хилтон» в Кирове до 10 февраля без специального разрешения судьи.

В 2013 году, на первом рассмотрении этого дела, Навальный получил пять лет условного заключения за растрату имущества госпредприятия. Позднее Страсбургский суд признал нарушение прав Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство, хотя и не нашел в деле политической подоплеки. В результате Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение.