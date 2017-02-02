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02 февраля 2017
01 февраля 2017
15:55  02 февраля 2017 7

В мэрии Кургана обсуждают новые идеи по развитию городского сада. Арендаторы не поняли логики

Горсад Курган, городской сад, стела сломана
Горожане хотят видеть в горсаду арт-объектыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Инициативная группа горожан предложила создать в горсаду Кургана «Сад достижений и открытий Зауралья». Свою идею авторы озвучили на совещании по вопросам развития городского сада, которое провел сити-менеджер Андрей Потапов. Представитель арендатора ООО «Курганпарк» также присутствовал на встрече.

Авторы идеи предлагают в горсаду разместить некие арт-объекты, типа скульптур под открытым небом, которые будут символизировать достижения города — известные предприятия и их продукцию, — передает пресс-служба мэрии. Однако конкретизировать предложение и представить эскизы они не смогли. Андрей Потапов подчеркнул, что идея требует более детальной проработки и широкого изучения общественного мнения.

Следующее совещание по горсаду пройдет ровно через неделю. Департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений совместно с арендатором поручено проработать перечень объектов, которые могут быть размещены в горсаду, а также возможность увеличения зоны зеленых насаждений. «Мы приветствуем решение совместно обсуждать проект развития горсада. Мы всегда готовы к диалогу, и нам хочется конкретики: не абстрактных разговоров о зеленых зонах, а конкретных предложений, где они должны быть и что там будет расти», — прокомментировала «URA.RU» директор ООО «Курганпарк» Наталья Рыбина. Однако логика городской администрации «одновременно судиться и договариваться» ей не понятна.

Как ранее сообщало «URA.RU», администрация Кургана через суд пытается расторгнуть договор аренды горсада с ООО «Курганпарк». Рассмотрение апелляции назначено на 22 февраля. Кроме того, региональное отделение Российского военно-исторического общества планирует установить в горсаду памятник погибшим в годы Гражданской войны — барельеф «Красный и Белый».

Анна Бояркина
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