16:17 02 февраля 2017 3

Суд по делу Филатова вновь перенесен Фото: Василий Гришин © URA.RU

Скандальный судебный процесс над депутатом Тобольской городской думы Владимиром Филатовым вновь перенесен. Как сообщил корреспонденту «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, депутат опять не явился на заседание и его адвокат попросил о переносе рассмотрения дела.

«Адвокат Геннадий Кучинский сообщил, что его клиент находится в стационаре и в связи с этим не может явиться в суд, — рассказал источник. — Защитник попросил не рассматривать материалы в отсутствие его подзащитного. Заседание перенесли на 14 февраля». При этом, по словам собеседника агентства, тоболяки регулярно видят депутатский Nissan Patrol с номером 707 на улицах города.

Информацию о переносе заседания на 14 февраля корреспонденту «URA.RU» подтвердил источник в Госавтоинспекции.

Напомним, скандал в Тобольске вспыхнул в декабре 2016 года, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль крупного местного бизнесмена, депутата Владимира Филатова. Инспекторы заподозрили, что Филатов был пьян. По информации источников агентства, он отказался предъявить документы и размахивал депутатскими корочками. Ехать на медосвидетельствование депутат также отказался. В результате инспекторы составили на Филатова три административных протокола: за отказ от прохождения медосвидетельствования, за отсутствие водительского удостоверения и за отсутствие страховки.

Дело об административном правонарушении должно было рассматриваться в мировом суде 13 января, однако Филатов в суд не явился, а адвокат ходатайствовал о переносе заседания для того, чтобы вызвать понятых в качестве свидетелей. Тогда суд был перенесен на 2 февраля.