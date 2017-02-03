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03 февраля 2017
02 февраля 2017
15:59  02 февраля 2017 11

Снова отравили? Кара-Мурза-младший оказался в реанимации

Марш Немцова. Москва, кара-мурза владимир
Владимир Кара-Мурза-младший попал в реанимациюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист, экс-зампред ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в Москве. Врачи поместили его в реанимацию.

Член Бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин, что госпитализация Кара-Мурзы-младшего была экстренной, у него проявились такие же симптомы, что и в 2015 году. Яшин отметил, что в четверг Владимир должен был вылететь в США. «Сегодня он должен был улететь к семье в Штаты, но вот оказался в итоге в реанимации», — цитирует Яшина «Газета.Ru».

В мае 2015 года Кара-Мурза-младший был госпитализирован в тяжелом состоянии, его ввели в состояние искусственной комы. Тогда журналист Владимир Кара-Мурза-старший заявил, что его сына отравили. Сообщалось, что Кара-Мурза-младший будет проходить длительную реабилитацию за границей после отравления, напоминает «Национальная служба новостей».

В декабре 2016 года заместитель председателя партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший заявил о выходе из фракции. В настоящий момент он является координатором движения «Открытая Россия».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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