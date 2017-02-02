17:32 02 февраля 2017 5

Югорские чиновники, берущие взятки дорогими гарнитурами, задали новый тренд для коррупционеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-директор казенного учреждения ХМАО-Югры «Управление капитального строительства» Николай Гордеев, попавший под уголовное дело по по ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», получил незаконное вознаграждение в виде итальянского кухонного гарнитура по индивидуальной планировке. Взамен чиновник подписал фиктивные документы об окончании реконструкции детского музыкально-драматического театра в Нягани. На оплату услуг подрядчика по данному заказу окружной бюджет потратил 150 млн рублей. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах региона.

По версии следствия, взятку Гордееву передал посредник, представляющий интересы подрядной организации ООО «Михалыч». Злоумышленники даже заключили акт приема-передачи имущества, который нашли следователи во время обыска и приобщили к делу. Улику руководитель окружного учреждения хранил в одном из ящиков гарнитура. Также в результате общения с представителем фирмы «Михалыч» руководитель окружной структуры в разное время получил шкаф-купе, стол, цветом «черный орех», стулья, а также автомобиль «Toyota RAV4». В отношении подозреваемого посредника было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 291 «Дача взятки».

Николай Гордеев возглавлял «Управление капитального строительства» до 2012 года, когда учреждение было включено в «Дирекцию по эксплуатации служебных зданий», которая сейчас находится в ведении аппарата губернатора ХМАО. Резонансная реконструкция няганского детского драматического театра началась в 2007 году — ООО «Михалыч» получило госконтракт на 152,7 млн рублей. С руководством фирмы поддерживал отношения посредник. По данным правоохранительных органов, как минимум 69 млн рублей из выделенной суммы было похищено и израсходовано на личные нужды фигурантами уголовных дел.

Если суд признает Николая Гордеева и других участников истории с реконструкцией драмтеатра в Нягани виновными, подозреваемых ждет до 15 лет лишения свободы, а также штраф.