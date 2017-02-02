На Ямале нашли тело пропавшего в тундре малыша

16:17 02 февраля 2017 15

Поднялась сильная метель, после которой мать не смогла найти малыша, игравшего рядом с чумом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале нашли тело пропавшего в тундре ребенка. О пропаже малыша стало известно 27 января поздно вечером. Спасательная операция осложнялась метелью, плохой погодой. Отряды не всегда могли выходить на поиски. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Тело ребенка обнаружено 2 февраля 2017 года. «Мальчика нашли в трех километрах от чума. Тело было занесено снегом, были видны только пальцы. Поисково-спасательный отряд, в который входили и местные жители, и следователи, и спасатели, разделился на три группы. Специалисты шли „цепью“», — рассказали «URA.RU» в «Ямалспасе».

Четырехлетний мальчик пропал днем, но сначала спасателей не привлекали — родственники пытались найти его самостоятельно. Ранее следователи раскрывали обстоятельства происшествия: мать на улице занималась домашними делами и отлучилась за водой. Мальчик в это время находился также на улице. Поднялась сильная метель, женщина вернулась к жилищу, но ребенка там уже не было. ЧП случилось в 120 км на юго-запад от села Сеяха.

Причину смерти ребенка пока не называют — нужно провести экспертизу, рассказали в следственном управлении СК Ямала.