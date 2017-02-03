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03 февраля 2017
02 февраля 2017
16:13  02 февраля 2017 6

Строители моста в Крым начали сооружать морские пролеты

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
Крымский мост готовится шагнуть через фарватер Керченского проливаФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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Строители крымского моста начали возводить пролеты над фарватером Керченского пролива. Как говорится в сообщении информцентра проекта «Крымский мост», первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.

Строителям нужно будет возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 км, говорится в сообщении, которое приводит «Федеральное агентство новостей», издание отмечает. что пролеты представляют собой металлоконструкции длиной более двух километров и массой свыше 18 тысяч тонн. Рабочие собирают их сначала на суше, а затем домкраты сдвигают их в акваторию для последующей установки.

Нина Калинина
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