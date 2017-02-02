16:28 02 февраля 2017 2

Одно из старейших предприятий области с миллиардными оборотами задолжало небольшой фирме за оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иск о банкротстве одного уральских предприятий «Реновы» — Уральского турбинного завода — появился в картотеке арбитражных дел. Признать завод несостоятельным требует «Российская электротехническая компания», сумма требований — 4 млн рублей, иск к производству пока не принят.

В середине ноября «Российская электротехническая компания» выиграла у завода иск о взыскании 4 млн рублей. Еще в конце 2015 года компания приняла на себя обязательства по выполнению комплекса работ по замене электротехнического оборудования в пятом корпусе завода. Как отмечается в материалах дела, работы компания выполнила полностью, однако «Турбинка» работы оплатила не в полном объеме. Арбитраж встал на сторону компании. На УТЗ заверяют, что, по сути, произошел технический сбой, с компанией готовы расплатиться, а виновные будут найдены.

«Мы обязательно разберемся, почему вовремя не произошла оплата контракта на изготовление оборудования. Возможно, у кого-то из технических специалистов возникли сомнения в качестве продукции, может быть, появились вопросы к оформлению документов или это просто ошибка», — говорит в комментарии, предоставленным заводом, председатель совета директоров предприятия Михаил Лившиц. Он пояснил, что для предприятия, которое монтировало оборудование для УТЗ, сумма в 4 млн рублей существенна. «Это организация с выручкой в 29 млн рублей за 2015 год. Но в чем я уверен: маленьких обижать нельзя!»

Лившиц отметил также, что генеральный директор применит к виновным в возникновении этой ситуации меры дисциплинарного воздействия.

Уральский турбинный завод работает в Екатеринбурге около 80 лет: он был основан ещё в 1938 году. Сейчас он входит в многопрофильный промышленный холдинг «Ротек». Это многопрофильный промышленный холдинг, который в свою очередь входит в ГК «Ренова». Основная продукция предприятия — теплофикационные турбины для России и стран СНГ.