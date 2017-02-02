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02 февраля 2017
01 февраля 2017
16:19  02 февраля 2017 9

В КГУ опровергли сведения о присутствии силовиков на ученом совете

Ученый совет КГУ Курган, шалютин борис, галиниченко александр, филистеев олег
Олег Филистеев (справа) опроверг слова Бориса ШалютинаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ректорате КГУ опровергли сведения о том, что на ученом совете на прошлой неделе присутствовали представители ОМОНа. Об этом ранее со слов участников совещания заявлял уволенный из вуза Борис Шалютин.

Проректор Олег Филистеев уточнил в разговоре с «URA.RU», что охрану мероприятия осуществляло ЧОП «Центурион». Он также отметил, что ОМОН в настоящее время не существует и стал частью Росгвардии. Эту информацию подтвердили агентству и в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Это сведения недостоверные, вероятно, они нужны людям, которые привыкли раздувать негативные слухи вокруг университета», — отметил Олег Филистеев.

Напомним, профессор, депутат областной думы Борис Шалютин был уволен из КГУ в конце 2016 года, Кафедра философии, которую он возглавлял, была расформирована решением ученого совета от 26 января. Рассмотрение иска Бориса Шалютина к КГУ о восстановлении его в должности начнется 20 февраля в городском суде.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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