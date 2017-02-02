17:28 02 февраля 2017 0

Окончания следствия Аркадию Петрову придется ожидать за решеткой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинский облсуд отказался освободить из СИЗО подозреваемого в организации покушения на главу Красноармейского района бизнесмена Аркадия Петрова. Апелляция, поданная защитником на решение Центрального районного суда Челябинска, отклонена, сообщили «URA.RU» в прокуратуре области.

Адвокат в своей жалобе заявлял о непричастности подзащитного к преступлению, а также на состояние здоровья 60-летнего предпринимателя. Гособвинитель, в свою очередь, заявлял о достаточности данных о виновности Петрова, собранных в ходе следствия. Кроме того, по его мнению, заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей, у Петрова нет. В итоге суд счел доводы защиты неубедительными.

Для Красноармейского района новость о готовящемся заказном убийстве главы Юрия Сакулина и бизнесмена Дмитрия Кудряшова стала сенсацией, особенно в сочетании с личность предполагаемым заказчиком. Руководителя «Торгового Дома «Петров» местные жители отлично знали, равно как и его претензии на кресло главы муниципалитета. Убийство же второго фигуранта слабо вписывается и в эту версию. Однако в ходе спецоперации ФСБ были зафиксированы убедительные детали сделки между Петровым и ранее судимым челябинцем, который предпочел сдать нанимателя силовикам.