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03 февраля 2017
02 февраля 2017
16:33  02 февраля 2017 5

Ведущая «Давай поженимся» собирает личные данные жертв авиакатастрофы Ту-154

Василиса Володина хочет составить космограмму возможных авиакатастрофФото: Instagram Василисы Володиной
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Соцсети возмущены постом астролога и ведущей программы «Давай поженимся» Василисы Володиной, которая обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой переслать ей личные данные погибших в авиакатастрофе военного самолета Ту-154 над Черным морем.

Василиса Володина заявила, что ей необходим список погибших на Ту-154 с точными датами рождения. Как объяснила телеведущая, эти данные ей нужны для того, чтобы исследовать риски клиентов, пользующихся самолетами.

Кто-то из подписчиков уже перекинул ей фамилии и даты рождения погибших, другие возмущены, что она пытается заработать на чужом горе. «Я стараюсь для того, чтобы понимать факторы риска на уровне космограммы — гороскопа без времени рождения. И это позволит вычленять целые группы людей, которые в принципе подвержены этому риску. Но в целом вопрос авиационных рисков в астрологии изучен пока недостаточно — базовых знаний (например, средневековых) на этот счёт нет, как сами понимаете. А статистика, на основе которой можно было бы сделать выводы, бедна. Вот и собираю», — оправдывается теледива.

Она подчеркнула, что просит не беспокоиться тех, кто хочет выступить с «нравоучениями».

Авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем произошла 25 декабря. На борту лайнера находилось 92 человека — это военные, артисты ансамбля имени Александрова. журналисты федеральных телеканалов, а также основатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Нина Калинина
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